Взрывные работы в карьере пройдут в Кондопожском районе 20 ноября

Завтра, 20 ноября, на территории карьера месторождения «Суна» в Кондопожском районе Карелии будут проводиться взрывные работы.
Работы запланированы в период с 9:00 до 20:00. Перед каждым взрывом будут подаваться предупредительные сигналы: звуковая сирена и сигнальные ракеты, сообщила местная администрация в своем официальном паблике.
Администрация предупреждает, что нахождение людей в радиусе 500 метров от опасной зоны строго запрещено. Жителей просят сохранять спокойствие.
Это не первые подобные работы в Кондопоге. Ранее в местной администрации ранее уже напоминали о проведении взрывных работ на территории опасного производственного объекта.