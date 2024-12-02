В Медвежьегорском районе прогремят взрывы

Работы 4 декабря проведет местный щебеночный завод.

ООО «Медвежьегорский щебеночный завод» информирует о том, что 4 декабря 2024 года в период с 9.00 до 18.00 на карьере предприятия (месторождение «Серый карьер»), будут производиться работы взрывным способом, сообщили в паблике Медвежьегорского района.



Порядок и назначение сигналов подаваемых сиреной:

Предупредительный — один продолжительный;

Боевой — два продолжительных;

Отбой — три коротких.



«С момента подачи сигнала „Предупредительный“ и до сигнала „Отбой“, вход и въезд в опасную зону запрещен!», — предупредили в источнике.

Напомним, власти района предупредили об ограничении движения транспорта на железнодорожном переезде автодороги Медвежьегорск-Толвуя 4 декабря.