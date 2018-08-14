Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН несколько раз выезжали в отдалённые районы Карелии на сообщения об обнаружении местными жителями и поисковыми отрядами предметов, похожих на боеприпасы времён войны, сообщает отделение Росгвардии.

Находки были обнаружены в лесных массивах Питкяранского, Олонецкого и Лоухского районов. На этих территориях шли ожесточённые бои между советскими и финскими войсками в период Великой Отечественной войны.

В лесу близ деревни Самбатукса поисковиками были обнаружены одна отечественная граната РГ-40 и одна РПГ-40, один артиллерийский снаряд калибра 76 мм, один артиллерийский снаряд калибра 122 мм, один артиллерийский снаряд калибра 162 мм, миномётные мины калибра 82 мм в количестве девяти штук.

В Питкярантском районе были обнаружены пять артиллерийских снарядов калибра 76 мм и одна отечественная граната РГД-33 без рукоятки.

В Лоухском районе неподалёку от посёлка Сосновый у озера Елеть местным жителем были обнаружены фугасная авиационная бомба ФАБ-50 и немецкая противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения SMi-35. А неподалёку от них в 200 метрах от автомобильной дороги в лесном массиве была обнаружена авиационная осколочная бомба АО-25.

Все найденные боеприпасы были обследованы взрывотехниками ОМОН, после чего вывезены на безопасное расстояние от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожены со всеми мерами предосторожности.