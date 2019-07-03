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Новости. Общество
18:40, 03 Июля 2019
фото: Управление Росгвардии по Карелии

Взрывотехники работали в одной из карельских деревень

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Снаряд времен ВОВ был обнаружен в Мегреге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувший вторник, 2 июля, сотрудники ОМОН  выезжали в Мегрегу. Там местным жителем был найден артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Находка, судя по всем признакам, осталась в земле со времен ВОВ. 

Взрывотехники вывезли найденный и обследованный предмет на безопасное расстояние от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили со всеми мерами предосторожности.

 

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