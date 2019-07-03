Взрывотехники работали в одной из карельских деревень

Новости по теме
Загрузка...
Снаряд времен ВОВ был обнаружен в Мегреге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В минувший вторник, 2 июля, сотрудники ОМОН выезжали в Мегрегу. Там местным жителем был найден артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Находка, судя по всем признакам, осталась в земле со времен ВОВ.
Взрывотехники вывезли найденный и обследованный предмет на безопасное расстояние от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили со всеми мерами предосторожности.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
01.07.2019, 15:12
30.06.2019, 09:21
26.06.2019, 15:40
02.07.2019, 11:25
01.07.2019, 13:12
Аналитика
Сегодня 16:00
Расследование
Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.
Сегодня 14:56
02.07.2019 16:57
01.07.2019 15:12
01.07.2019 13:43
Чтиво
Сегодня 12:35
Личное мнение
Политические свободы благополучия не гарантируют, но когда их нет, государство с неизбежностью превращается в репрессивную машину, считает политолог Олег Реут.
30.06.2019 08:53
26.06.2019 15:40
21.06.2019 13:23
Медиа
01.07.2019 09:39
Комментарии