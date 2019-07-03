Взрывотехники работали в одной из карельских деревень

Снаряд времен ВОВ был обнаружен в Мегреге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувший вторник, 2 июля, сотрудники ОМОН выезжали в Мегрегу. Там местным жителем был найден артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Находка, судя по всем признакам, осталась в земле со времен ВОВ.

Взрывотехники вывезли найденный и обследованный предмет на безопасное расстояние от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили со всеми мерами предосторожности.