Взрывы будут греметь в Кондопожском районе до вечера 3 февраля

Местные власти предупредили жителей о проведении спецработ на месторождении «Суна».
Сегодня, 3 февраля, до 20:00 на карьере месторождения «Суна» в Кондопожском районе будут производиться взрывные работы. Об этом сообщили в местной администрации.
— Перед взрывом будет слышна сирена и видны сигнальные ракеты, — предупредили там.
Пребывание людей в опасной зоне (500 м) строго запрещено. Власти призвали жителей сохранять спокойствие.
Ранее мы писали, что на реке Нижний Выг в Беломорске специалисты Карельской поисково-спасательной службы будут проводить работы по ликвидации ледяных заторов. Это необходимо для того, чтобы предотвратить затопление близлежащих территорий.