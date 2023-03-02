Взрывы на севере станут причиной закрытия трассы «Кола»

В Мурманской области из-за ремонта перекрывают участок федеральной трассы.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», 6 марта с 10.00 до 12.00 будет перекрыт участок трассы. Изменение движения коснется участка дороги «подъезд к Североморску», вблизи возводимой на 19-м километре транспортной развязки.

Причина закрытия — взрывные работы. Движение будет закрыто для всех видов транспорта.

В Упрдор «Кола» попросили водителей учитывать это обстоятельство при планировании маршрутов.