Взрывы прогремели возле озера в Карелии

В Питкярантском районе были уничтожены боеприпасы.
Спасатели подразделения разминирования и взрывных работ в Карелии продолжили обезвреживать взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе республики.
Так, 14 сентября в районе озера Ниетьярви Питкярантского района были изъяты и обезврежены и несколько артиллерийских снарядов разного калибра, минометных мин, ружейных и ручных гранат, а также одна фугасная авиабомба.
Ранее в Суоярвском районе также были найдены и обезврежены боеприпасы времен ВОВ.
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