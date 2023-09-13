Взрывы прогремели возле озера в Карелии

В Питкярантском районе были уничтожены боеприпасы.

Спасатели подразделения разминирования и взрывных работ в Карелии продолжили обезвреживать взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе республики.

Так, 14 сентября в районе озера Ниетьярви Питкярантского района были изъяты и обезврежены и несколько артиллерийских снарядов разного калибра, минометных мин, ружейных и ручных гранат, а также одна фугасная авиабомба.

Ранее в Суоярвском районе также были найдены и обезврежены боеприпасы времен ВОВ.