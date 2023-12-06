Взрывы прогремят на юго-западе Карелии

Взрывы прогремят в воскресенье в Суоярвском районе Карелии.

Власти Суоярвского района сообщили о предстоящих работах на карьере.

Как рассказали местные чиновники со ссылкой на ООО «Гранитдомдорстрой», в воскресенье, 10 декабря в карьере Калалампи будут производиться взрывные работы.

Проведение работ запланировано с 12.00 до 18.00, сообщили в источнике.