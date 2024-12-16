Взрывы прогремят в Питкярантском округе

В месторождении «Нюрин-Саари-1» 18 декабря будут проводиться взрывные работы.
По информации ООО «Питкярантский карьер нерудных ископаемых», 18 декабря 2024 года в месторождении гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1» будут проводиться взрывные работы, сообщили в официальном паблике Питкярантского округа.
Как отметили в источнике, опасная зона будет оцеплена.
Время ограничения передвижения по территории карьера: с 10.00 до 19.00.
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