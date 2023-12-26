Взрывы прогремят в Приладожье Карелии

В предпоследний день года в Питкярантском районе проведут взрывные работы.
По информации горнодобывающей компании «Центурион», 30 декабря, с 10.00 до 20.00, в месторождении Лупикко-2 будут проводиться взрывные работы.
Сигналом о начале взрывов будет:
- один продолжительный гудок, начало подготовительных работ на взрывные работы;
- два продолжительных гудка, взрывание скальной породы;
- три коротких гудка, окончание взрывных работ.
По периметру опасной зоны и на подъездах в карьер расставят постовых, сообщили в своем паблике власти приладожского района.
Отметим, предприятие «Центурион» расположено в семи километрах юго-восточнее Питкяранты.
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