Взрывы прогремят в Приладожье Карелии

В предпоследний день года в Питкярантском районе проведут взрывные работы.

По информации горнодобывающей компании «Центурион», 30 декабря, с 10.00 до 20.00, в месторождении Лупикко-2 будут проводиться взрывные работы.



Сигналом о начале взрывов будет:



- один продолжительный гудок, начало подготовительных работ на взрывные работы;



- два продолжительных гудка, взрывание скальной породы;



- три коротких гудка, окончание взрывных работ.



По периметру опасной зоны и на подъездах в карьер расставят постовых, сообщили в своем паблике власти приладожского района.



Отметим, предприятие «Центурион» расположено в семи километрах юго-восточнее Питкяранты.