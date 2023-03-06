Взрывы прогремят в Приладожье Карелии

На карьере в Питкярантском районе 7 марта пройдут взрывные работы.

Во вторник, 7 марта на месторождении гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1» ООО «Питкярантский карьер нерудных ископаемых» запланированы массовые взрывы. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Питкяранского района.

«После завершения подготовительных работ опасная зона будет оцеплена, доступ в опасную зону будет прекращен. Время ограничения передвижения по территории карьера 07.03.2023 года с 10:00 до 19:00», - предупредили в администрации жителей района.