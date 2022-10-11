Взвар, приготовленный по секретному рецепту, разольют гостям 4 ноября на площади в Петрозаводске

Осенний фестиваль «Марьяне» пройдет в день народного единства на площади Кирова в Петрозаводске, сообщили в мэрии города.

В День народного единства, 4 ноября, в 12.00 на площади Кирова начнется центральное событие осеннего фестиваля «Марьяне». Петрозаводчан и гостей города приглашают прийти на митинг-концерт, объединиться в карельском хороводе «крууга», попробовать карельский взвар, познакомиться с хозяйкой лесных кладовых — сказочной Марьяне.

В 12.00 начнется митинг-концерт, в котором примет участие вокальная студия «Соло» и лучшие солисты города, выступят официальные лица.

В 12.30 пройдет награждение победителей конкурса «Корона Марьяне». Лучшие головные уборы для карельской красавицы, созданные руками умельцев, представят публике. Затем всех в большом хороводе соберет традиционная «Крууга» — многолюдный танец, символ солнца, счастья и единения.

Выступление на сцене фестиваля продолжат городские фольклорные коллективы — ансамбли KRUUGA, «Петровская слобода», «Вольные просторы», «Душа Карелии», вокальный ансамбль «Виктория». Их программы также включают в себя интерактивные танцы и хороводы.

Сказочные персонажи праздника в детских и семейных играх, конкурсах, викторинах разыграют памятные призы и подарки. В специально поставленном тематическом шатре откроется временная резиденция хозяйки лесных кладовых, карельской красавицы Марьяне.

Всех гостей фестиваля угостят горячим карельским взваром, приготовленном в большом котле по секретному рецепту шеф-повара. Пригласят поучаствовать в активностях от партнеров праздника, приобрести понравившиеся товары на ярмарке декоративно-прикладного искусства и продукты карельских производителей.

С 12.00 на территории праздника будет работать площадка, где каждый желающий сможет записать свое видеообращение, приветствие, пожелание землякам, выполняющим свой воинский долг вдали от дома. Эти видеоролики отправят нашим военным.

Также на площади Кирова будет организована работа мобильной «Полевой почты», где можно будет тут же написать и отправить письмо российскому солдату с теплыми словами. А в рамках акции «Открытка солдату» школьники принесут свои рисунки с пожеланиями и патриотическими слоганами.

Всюду будут расклеены QR-коды с реквизитами специального открытого счета Благотворительного фонда «Живой город». Фонд регулярно отправляет машины с гуманитарным грузом в части, где сейчас проходят подготовку мобилизованные из Карелии.