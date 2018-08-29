Взыскание уголовного штрафа с Гивия Карапетова признали незаконным

В Арбитражных судах Карелии и Санкт-Петербурга идут судебные тяжбы вокруг имущества бывшего заместителя министра труда Карелии Гивия Карапетова, отбывающего срок в колонии за взятки.

В 2017 году он был признан банкротом, суд принял решение о реализации имущества бывшего чиновника в пользу кредиторов.

В частности, планируется продажа доли Карапетова в его петрозаводской квартире. Начальная цена продажи установлена в размере 1 млн рублей. По словам финансового управляющего, это позволит удовлетворить требования двух кредиторов, каждый из которых требует с Карапетова по 500 тыс. рублей. Они сообщили, что если квартиру не удастся продать, то готовы принять ее в счет уплаты долга.

Серьезные разногласия между финансовым управляющим Карапетова и государственными органами возникли из-за крупной денежной суммы, которая была изъята при обыске квартиры экс-чиновника в период расследования уголовного дела. Эта сумма составила 230 тыс. рублей, 2,3 тыс. евро и 1,7 тыс. долларов.

В августе 2017 года служба судебных приставов по исполнительному листу взыскала эти деньги в счет уплаты штрафа, который бал назначен Карапетову по приговору суда вместе с наказанием в виде отбывания в колонии.

Финансовый управляющий, который ведет дело о банкротстве Карапетова, направил в суд иск о признании недействительным взыскание штрафа.

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