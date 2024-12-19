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WhatsApp оказался на грани блокировки в России

Новости. Общество
21:00, 23 Декабря 2024
фото: Grant Davies / unsplash

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Популярный мессенджер WhatsApp c высокой вероятностью могут заблокировать в России.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил о высокой вероятности блокировки мессенджера WhatsApp в России. Его слова прозвучали на фоне включения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Это обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранительных органов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Парламентская газета».

Ранее WhatsApp неоднократно штрафовали за невыполнение требований по локализации данных российских пользователей. Сейчас мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что, по мнению депутата Свинцова, значительно повышает риск блокировки. Он указал на недавнюю блокировку Viber как на прецедент.

По словам депутата Олега Матвейчева, через WhatsApp действуют экстремистские организации, и сервис не сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с ними. Он подчеркнул, что российская сторона не требует радикальных изменений в модерации, а ожидает готовности WhatsApp к сотрудничеству.

Включение WhatsApp в реестр организаторов распространения информации стало последним шагом в эскалации напряженности между российскими властями и компанией Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая владеет WhatsApp и признана в России экстремистской. Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), также принадлежащие Meta, были заблокированы в России в 2022 году. WhatsApp остается единственным работающим сервисом Meta в стране.

Депутат Свинцов отметил, что блокировка может быть предотвращена, если компания начнет соблюдать российское законодательство. 

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