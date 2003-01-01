Wildberries набирает в Карелии работников по уличным объявлениям и в интернете

В Минэке и в Управлении труда и занятости Карелии прокомментировали, нарушает ли это договоренности с правительством об официальном трудоустройстве.

Кандидатам обещано выплачивать вознаграждение каждые 3 дня, а зарплата в среднем составляет 6000 рублей за смену. Анонимные ТГ-каналы Карелии на основе этой лишь информации делают вывод, что маркетплейс Wildberries якобы не намерен подписывать с гражданами трудовые договоры, что никаких официальных зарплат, отпусков и больничных у сотрудников не будет.

Как пояснила начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова, в настоящее время вакансий от компании в органы службы занятости республики не поступало.

— По Закону «О занятости» каждый работодатель обязательно должен размещать вакансии на единой цифровой платформе «Работа России». При трудоустройстве для выполнения работ, носящих разовый характер, возможно заключать договор на оказание услуг.

Он не предполагает предоставление отпусков, работнику выплачивается не заработная плата, а вознаграждение.

— В остальных случаях действуют нормы трудового законодательства. Соблюдение трудовых прав жителей региона находится на контроле правительства Республики Карелия и Государственной инспекции труда. Информацию о нарушениях трудового законодательства (в том числе о подмене трудового договора договором ГПХ) можно направлять в Управление труда и занятости Республики Карелия, — прокомментировала Елена Фролова.

Обращение в Управление труда и занятости можно направить посредством почтовой связи или через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг (портал Госуслуг) в разделе «Платформа обратной связи» (https://pos.gosuslugi.ru/landing/).

Напомним, компания Wildberries планирует строить в Петрозаводске логистический центр. Проект будет реализован с учетом требований региональных властей по трудоустройству местных жителей и высокой степенью автоматизации процессов. Площадь центра составит 63 тысячи квадратных метров, инвестиции оцениваются в 4 миллиарда рублей. Как сообщал ранее Минэк Карелии, компания создаст поэтапно порядка 2,5 тысяч рабочих мест для жителей Петрозаводска, Прионежского района и других населенных пунктов Карелии. Завершение строительства планируется в 2028 году.

Под строительство выделен земельный участок площадью 16.8 гектаров около станции Томицы, недалеко от Шуйского шоссе. Новый проект отличается от первоначального, который предполагал создание более крупного центра с привлечением 7,5 тысяч работников. Власти достигли договоренности с компанией о строительстве объекта на более выгодных для республики условиях.

