Wildberries начал тестировать беспилотную доставку легких грузов

Маркетплейс Wildberries приступил к тестированию доставки небольших товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов на логистическом комплексе компании в Шушарах (Ленинградская область).
Тестовый полет был выполнен с использованием сертифицированных российских дронов. Беспилотник успешно преодолел сложный маршрут с несколькими точками посадки, доставив груз из сортировочного центра Wildberries в пункт выдачи заказов на Полевой улице и вернувшись обратно на склад.
— РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила тестирование доставки грузов с помощью беспилотных авиационных систем. При поддержке Комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС) прошли первые доставки со склада в ПВЗ региона. Площадкой для проверки передовой технологии стал современный логистический комплекс в Шушарах, — сказано в сообщении.Как заявил руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким, технология беспилотной доставки особенно перспективна для труднодоступных регионов.
В начале 2025 года Минэкономразвития России поддержало продление экспериментального правового режима (ЭПР) по использованию тяжелых беспилотников для доставки грузов при одновременном изменении условий проведения эксперимента, сообщает РИА.
В рамках эксперимента обеспечиваются условия для использования беспилотников в сфере доставки грузов (от 0,1 килограмма до 1500 килограмм).
Напомним, в Карелии появится научно-производственный центр по разработке беспилотных авиационных систем.