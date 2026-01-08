Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году

Самым дорогим товаром, приобретенным на Wildberries в 2025 году, стала квартира за 11 миллионов рублей.

В списке дорогих товаров — шуба, квадроцикл, трактор, рассказали РИА Новости в компании.

— РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) составила список самых дорогих покупок на маркетплейсе в 2025 году. Из всех сделок, совершенных с помощью Wildberries в том числе как витрины, самой крупной стало приобретение квартиры в Москве стоимостью 11 миллионов рублей от группы «Самолет» через раздел «Новостройки», запущенный на маркетплейсе минувшим летом, — сказали в компании.

Автомобили также вошли в перечень категорий дорогостоящих покупок на маркетплейсе. В топ самых дорогих моделей попали Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 миллиона рублей, Changan CS95 за 4,25 миллиона рублей, купленные в Москве, и кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный в Подмосковье за 4,25 миллиона рублей.

— Также самыми дорогими покупками года на Wildberries стали квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD (1 299 999 рублей), серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM (997 488 рублей), 3D-сканер AutoScan-DS-EX (982 638 рублей), приобретенные в Подмосковье, а также колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 (799 999 рублей), — отметили в РВБ.

Также на маркетплейсе в прошлом году купили шубу из натуральной норки почти за 800 тысяч рублей, лодочный мотор за 750 тысяч рублей, кольцо-печатку из белого золота с бриллиантами и сапфиром.

Ранее Wildberries начал тестировать беспилотную доставку легких грузов.