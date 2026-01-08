РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02 Статьи
Кинотетрис
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Новости

Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году

09:02

Более 60 млн турналога собрали в Карелии в минувшем году

08:31

Материнский капитал вырастет с февраля почти на 7%

00:10

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Первый матч в новом году закончился поражением для «Динамо-Карелия»

21:32

Карельский бегун завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

20:31

Метеорологи предупредили об образовании изморози на севере Карелии

19:32

Житель одного из карельских поселков погиб на СВО

18:32

Историк по челобитной XVII века рассказал о борьбе со взятками при мобилизации в Карелии

17:46

Местами до -30°С: прогноз погоды на 9 января

17:01

Четырех форелеводов спасли на Онежском озере в Кондопожском районе

16:43

Мандарины, чай, рукавицы: как порадовать бездомных, рассказали в центре «Попечение»

16:32

Росстандарт утвердил новые профессии с 2026 года

16:01

Благодаря работе лесной охраны в Карелии значительно сократились объемы незаконной заготовки древесины

15:01

Более 50 единиц снегоуборочной техники вышло на улицы Петрозаводска

14:32

Реставрация барельефа для поселка в Приладожье завершена на 75%

14:01

Поезд Деда Мороза прибыл на вокзал в Петрозаводске

13:01

Рождество едва не стало последним в жизни пенсионера на севере Карелии

12:31

На Логмозере стартовал 1 этап Кубка Республики Карелии по сноукайтингу

12:01

Карелия укрепляет свои бренды: в 2025 году были зарегистрированы новые географические указания

11:32

По факту ЧП с судном на воздушной подушке в Карелии возбуждено уголовное дело

11:16

Два автомобиля столкнулись на «встречке» в Карелии

10:46

Около 70 «земских» врачей и фельдшеров приступили к работе в больницах Карелии в 2025 году

10:16

274 кг семян сосны и ели получил Кареллесхоз из собранных в Карелии шишек

09:46

В Карелии определены сильнейшие юные биатлонисты

09:00

В Петрозаводск прибывает поезд Деда Мороза

08:20

Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в России в 2025 году

00:10
Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году
Сегодня 09:02 Общество
Поделиться

Самым дорогим товаром, приобретенным на Wildberries в 2025 году, стала квартира за 11 миллионов рублей.

фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

В списке дорогих товаров — шуба, квадроцикл, трактор, рассказали РИА Новости в компании.

— РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) составила список самых дорогих покупок на маркетплейсе в 2025 году. Из всех сделок, совершенных с помощью Wildberries в том числе как витрины, самой крупной стало приобретение квартиры в Москве стоимостью 11 миллионов рублей от группы «Самолет» через раздел «Новостройки», запущенный на маркетплейсе минувшим летом, — сказали в компании.

Автомобили также вошли в перечень категорий дорогостоящих покупок на маркетплейсе.  В топ самых дорогих моделей попали Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 миллиона рублей, Changan CS95 за 4,25 миллиона рублей, купленные в Москве, и кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный в Подмосковье за 4,25 миллиона рублей.

— Также самыми дорогими покупками года на Wildberries стали квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD (1 299 999 рублей), серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM (997 488 рублей), 3D-сканер AutoScan-DS-EX (982 638 рублей), приобретенные в Подмосковье, а также колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 (799 999 рублей), — отметили в РВБ.

Также на маркетплейсе в прошлом году купили шубу из натуральной норки почти за 800 тысяч рублей, лодочный мотор за 750 тысяч рублей, кольцо-печатку из белого золота с бриллиантами и сапфиром.

Ранее Wildberries начал тестировать беспилотную доставку легких грузов.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводск прибыл праздничный поезд Деда Мороза
Божественная литургия в честь Рождества Христова прошла в соборе Александра Невского в Петрозаводске
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение