Wildberries отменил множество штрафов для партнеров за подмену товаров

В компании собрались серьезно обновить систему обратной связи.

Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами, сообщили РИА Новости в компании.

«Ежедневно компания рассматривает порядка трех тысяч тикетов по проблемным ситуациям», — рассказали в организации.

В компании также сообщили, что онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов.

«В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям», — добавили в маркетплейсе.

При этом в Wildberries назвали проблему подмены товаров крайне чувствительной для продавцов.

«С одной стороны, мы уже несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», — заключили в Wildberries.

Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о «забастовках» и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.

Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, «которые выбирают нецивилизованные формы диалога». В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области «проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries» из-за размещенных в СМИ сведений.

Также в ситуации разбирается Минтруд.