Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»

Новым владельцем парфюмерной сети «Рив Гош» 15 декабря официально стала группа компании Wildberries & Russ.
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) стала владельцем одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей России — «Рив Гош». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВБ.
— В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании «Рив Гош». Ведущий российский ретейлер вошел в состав компании РВБ. Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу, — сообщили в пресс-службе.
Также в компании добавили, что этот шаг стал логичным развитием сотрудничества, начатого еще в сентябре 2025 года, когда «Рив Гош» запустил продажи на маркетплейсе Wildberries.
Аналитики оценивают «Рив Гош» как пятый по обороту бизнес в этом сегменте, но последние два года он терпит убытки. Выручка за 2024 год — 37,4 млрд рублей, непокрытый убыток — 1,5 млрд.
У «Рив Гоша» порядка 250 магазинов в 88 российских городах. Ранее сообщалось, что Wildberries начал тестировать беспилотную доставку легких грузов.