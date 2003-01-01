Wildberries запустила виртуальную примерочную

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) запустила функцию виртуальной примерки одежды по фотографии пользователя в мобильном приложении маркетплейса.

В карточках товаров, доступных для примерки в Wildberries, появилась специальная кнопка «Посмотреть вещь на себе», об этом ТАСС сообщила основатель Wildberries и глава объединенной компании Татьяна Ким в кулуарах ВЭФ.

— Компания РВБ разработала и внедрила в тестовом формате новый инструмент — «Клиентская примерка». Он позволит пользователям примерить одежду прямо на собственном изображении в мобильном приложении маркетплейса, — рассказала она.

В пресс-службе компании уточнили, что в карточках товаров, доступных для примерки, появилась специальная кнопка «Посмотреть вещь на себе». Нажав на нее, покупатель сможет загрузить свое фото и оценить, как выбранная вещь будет выглядеть конкретно на его фигуре. При этом можно загрузить как старое фото, так и сделать новое в режиме реального времени.

Новая функция работает на базе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые анализируют загруженное изображение и корректно накладывают выбранную вещь под фигуру пользователя с учетом особенностей фигуры, цвета, пропорций и перспективы, отметили в компании. Сейчас компания собирает и анализирует обратную связь от продавцов и покупателей для дальнейшего совершенствования инструмента.

