XXV зимние Олимпийские игры откроются в пятницу в Милане

«Олимпиада-2026» откроется в Милане. На церемонии открытия будет присутствовать тренер из Карелии.
Сегодня, 6 февраля, в Италии состоится открытие Олимпиады 2026 года. Начало церемонии открытия Олимпийских игр, которая пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», запланировано на 22:00 по московскому времени.
Следить за открытием Олимпиады-2026 можно будет в Okko, который является официальным вещателем в России зимних Олимпийских игр 2026 года.
Всего на Олимпиаде выступят 13 россиян в нейтральном статусе в следующих видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт‑трек (Алена Крылова, Иван Посашков), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски‑альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова).
Россияне выступят в нейтральном статусе, не примут участия в параде спортсменов на церемонии открытия, но смогут на нем присутствовать.
Из Карелии на Олимпиаде будет Николай Дундуков. Он является старшим тренером молдавской сборной по биатлону. Интервью с ним можно найти по ссылке. Церемония пройдет в нескольких локациях. Николай с командой будет в горном кластере на площади Дибона в Кортина-д'Ампеццо.
Добавим, что XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии, которая принимает Олимпиаду уже в четвертый раз.