Yota запустила VoLTE в Карелии

Федеральный мобильный оператор Yota запустил технологию нового поколения VoLTE (Voice over LTE) в Карелии.

Услуга действует в сети 4G/LTE Yota и позволяет совершать звонки с почти мгновенным дозвоном и чистым звуком.

Качество связи при использовании VoLTE выше, чем в сетях 2G/3G, а соединение происходит в разы быстрее. При этом с VoLTE можно звонить и пользоваться мобильным интернетом одновременно. Также новая технология экономит заряд аккумулятора, ведь для совершения вызова не требуется переключение в стандарт связи 2G/3G.

«Благодаря VoLTE в Карелии, Пскове, Ярославской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях наши клиенты могут разговаривать с чистым звуком без шумов и помех. Однако важно, чтобы у обоих собеседников была подключена услуга. Сейчас мы тестируем технологию и в других регионах России», — комментирует руководитель продуктового направления Yota Наталья Смагина.

Для работы технологии необходимо, чтобы смартфон поддерживал VoLTE, а SIM‑карта — 4G. Список поддерживающих VoLTE смартфонов доступен здесь . Чтобы подключить услугу, нужно включить VoLTE в настройках мобильной связи телефона, затем набрать USSD-команду *907# и перезагрузить телефон. VoLTE не влияет на стоимость звонков: входящие бесплатны, а исходящие оплачиваются по условиям тарифа. Подробнее — на сайте Yota .

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