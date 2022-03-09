YouTube в России могут скоро заблокировать

В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник РИА Новости.

Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют <…> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — заявил собеседник агентства.

При этом он предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.

РИА Новости направили запрос в Роскомнадзор по данному вопросу.

Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.