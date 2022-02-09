За 2 дня нарушители миграционного законодательства в Карелии получили штрафы на 166 тысяч рублей

Профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится правоохранителями республики.

В МВД Карелии подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Само мероприятие проводится с 7 по 11 февраля. Уже за первые 2 дня был составлен 31 административный протокол, наложено административных штрафов на общую сумму 166 тысяч рублей.

В частности, в Суоярвском районе сотрудники МВД выявили иностранца, незаконно пересекшего границу России. Ранее за нарушение он уже был выдворен из страны, въезд ему в РФ был запрещен до 2025 года. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также привлечения к административной ответственности принимающей стороны.

В поселке Ладва-Ветка Прионежского района иностранец также уклонялся от выезда из страны, к тому же находился в России без документов. Теперь нарушитель должен будет заплатить штраф — 2 тысячи рулей — после чего его принудительно выдворят за пределы РФ. Принимающая сторона также может быть наказана в административном порядке.