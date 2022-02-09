890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
Сегодня 13:56
Эксперт назвал вероятные причины затопления Петрозаводска канализацией 11
Сегодня 13:07
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 10
Сегодня 09:00

За 2 дня нарушители миграционного законодательства в Карелии получили штрафы на 166 тысяч рублей

Новости. Общество
17:40, 09 Февраля 2022
фото: © Пресс-служба УВД по САО

Новости партнеров

Профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится правоохранителями республики.

В МВД Карелии подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Само мероприятие проводится с 7 по 11 февраля. Уже за первые 2 дня был составлен 31 административный протокол, наложено административных штрафов на общую сумму 166 тысяч рублей.

В частности, в Суоярвском районе сотрудники МВД выявили иностранца, незаконно пересекшего границу России. Ранее за нарушение он уже был выдворен из страны, въезд ему в РФ был запрещен до 2025 года. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также привлечения к административной ответственности принимающей стороны.

В поселке Ладва-Ветка Прионежского района иностранец также уклонялся от выезда из страны, к тому же находился в России без документов. Теперь нарушитель должен будет заплатить штраф — 2 тысячи рулей — после чего его принудительно выдворят за пределы РФ. Принимающая сторона также может быть наказана в административном порядке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

Сегодня 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 10
Сегодня 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»