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За 24 часа в России умерло 119 человек с подтвержденным коронавирусом

Новости. Общество
12:32, 14 Июня 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 8 835 в 84 регионах, сообщили в оперштабе.

В Российской Федерации нарастающим зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 280 050 - за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5 409 человек.

Летальных случаев за все время: 6 948, за последние 24 часа подтверждено 119 летальных случаев.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 14,8 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 306 тыс. – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остается 316 тыс. человек.

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