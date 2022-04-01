За 7 дней росгвардейцы 500 раз выезжали на охраняемые объекты Карелии

В 17 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Карелии за прошедшую неделю совершили 495 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 17 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 19 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержаны 2 человека.