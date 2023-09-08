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За богослужением в Петрозаводске вознесли молитву о скорейшем мире

Новости. Общество
19:00, 09 Сентября 2023
фото: "Православие в Карелии" / VK

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Годеновский крест, почитаемая среди православных святыня, прибыл в Александро-Невский кафедральный собор.

В паблике «Православие в Карелии» сообщили о прибытии 7 сентября в петрозаводский Александро-Невский кафедральный собор с Мурманска точной копии Годеновского Креста.

Как рассказали в источнике, 8 сентября, в день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, прмч. Адриана Ондру́совского (1549) управляющий Карельской митрополией, настоятель Крестовоздвиженского собора, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста и молебен в кафедральном соборе.

За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники из Карелии. Богослужебные песнопения исполнил хор собора.

Его Высокопреосвященству сослужило духовенство епархии и гости. За богослужением вознесли сугубую молитву о скорейшем мире. После запричастного руководитель миссионерского отдела епархии иерей Виктор Заровнеяев произнес проповедь.

В конце богослужения совершили молебен Чудотворному Кресту.

После чего Заместитель министра — начальник управления национальной политики Александра Ершова зачитала обращение главы Карелии Артура Парфенчикова.

Крестный ход, посвященный 600-летию явления Годеновского креста, проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со 2 сентября по 4 ноября через 27 городов, рассказали в сообществе.

Годеновский крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост, выполненное в византийском стиле. По церковному преданию, крест явился пастухам на Сахотском болоте 11 июня 1423 года. Это было знамением построить на том месте храм, что было исполнено. Крест отреставрирован и доступен верующим в храме свт. Иоанна Златоуста в селе Годеново в Ярославской области.

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