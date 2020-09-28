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За час у детских садов в Петрозаводске выявили пять нарушений

Новости. Общество
14:11, 29 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ГИБДД продолжают следить за перевозкой детей в автомобиле, сообщили в госавтоинспекции Карелии.

На прошлой неделе в Карелии 29 жителей нарушили правила перевозки детей и были привлечены к административной ответственности.

Родители не прошли проверку у детских садов № 5 и № 8 в Петрозаводске. Меньше часа понадобилось, чтобы выявить пять нарушителей, у которых в машинах не было установлено детского кресла.

В настоящее время во всех районах республики организованы профилактические мероприятия по контролю над перевозкой детей.

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