За час у детских садов в Петрозаводске выявили пять нарушений

ГИБДД продолжают следить за перевозкой детей в автомобиле, сообщили в госавтоинспекции Карелии.

На прошлой неделе в Карелии 29 жителей нарушили правила перевозки детей и были привлечены к административной ответственности.



Родители не прошли проверку у детских садов № 5 и № 8 в Петрозаводске. Меньше часа понадобилось, чтобы выявить пять нарушителей, у которых в машинах не было установлено детского кресла.

В настоящее время во всех районах республики организованы профилактические мероприятия по контролю над перевозкой детей.