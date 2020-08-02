За четыре месяца свыше одной тысячи жителей Карелии госпитализированы с пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние сутки в Карелии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1035 пациентов, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в Карелии умерла 81-летняя пациентка с ковидной инфекцией. Это 18 летальный исход с начала эпидемии в республике.