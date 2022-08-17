За что Карелии рыбаки не любят нерпу

В чем заключается основная проблема взаимоотношения ладожской нерпы и человека на сегодняшний день, выяснял журналист «Столицы на Онего».

Ладожская кольчатая нерпа — уникальное животное, которое встречается только в одном водоеме — крупнейшем озере Карелии. Это морское млекопитающее, реликт давно ушедшей ледниковой эпохи, сумело приспособиться к пресной воде.

Отношения рыбаков на Ладожском озере и кольчатой нерпы всегда были непростыми. Люди веками добывали на озере рыбу, а нерпа была естественным конкурентом. Но в XX веке, с появлением технических новшеств, эти отношения обострились. Люди начали ежегодно истреблять тюленей сотнями и тысячами, и это привело к тому, что в середине века численность подвида критически сократилась.

Ладожская нерпа была взята под охрану, и количество тюленей стабилизировалась. Однако в последнее время вновь звучат мнения о необходимости уменьшить численность нерпы. Рыбаки жалуются, что тюлени вредят промыслу, портят сети и уничтожают пойманную рыбу, делая саму добычу рыбы в Ладожском озере малорентабельной. Конфликт между нерпой и рыбным промыслом очевиден.

Подробнее о проблеме читайте в материале Александра Орлова «Нерпа в сетях – к деньгам».