За что платим?! Пассажиры возмущены разломанными маршрутками в Петрозаводске

В соцсети горожане возмущаются, что состояние маршруток не соответствует запрашиваемой высокой цене за проезд – 38 рублей.
В паблике "Подслушано в Петрозаводске" опубликован пост с фото из маршрутного автобуса №12. В кадр попали разломанные сиденья.
"Как вы считаете, 38 рублей за проезд в таком автобусе это нормально?" – поинтересовался автор фото.
Ранее жители Петрозаводска жаловались на списания лишних денег с банковских карт в маршрутках.
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