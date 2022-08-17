За что платим?! Пассажиры возмущены разломанными маршрутками в Петрозаводске

В соцсети горожане возмущаются, что состояние маршруток не соответствует запрашиваемой высокой цене за проезд – 38 рублей.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" опубликован пост с фото из маршрутного автобуса №12. В кадр попали разломанные сиденья.

"Как вы считаете, 38 рублей за проезд в таком автобусе это нормально?" – поинтересовался автор фото.

Ранее жители Петрозаводска жаловались на списания лишних денег с банковских карт в маршрутках.