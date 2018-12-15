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Новости. Происшествия
10:30, 15 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

За что силовики избивают старушку в Карелии?

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Ветеран труда, малолетний узник лагерей Великой Отечественной войны 78-летняя Анна Ефимовна заявила, что ее избил военный, а родной брат злоумышленника – полицейский – его покрывает.

- Я сидела на кухне, дверь приоткрылась, протянулася рука. А сын стоял там, у дверей. Кто-то потянул его. Я думаю, так, интересненько, кто же его так? – не зашел, а потянул. Ну, я выхожу, стоит пьяный уже А.М., он военный, и второй паренек военный, и бьет сына. Я, конечно, стала заступаться. Я говорю: "Ууу, да ты еще пьяный! Какое имеешь право?!" А он, конечно, меня как ударил! Я, ребята, не помню, как упала. По голове ударил. Я упала. Я лежу так и слышу сына душит А.М. Они были с другом. Как я встала… стала заступаться. А они взяли и потащили (сына) на дорогу и угрожали, что они его убьют. Они на него сели, а тот (друг) тоже начал дубасить его ногами. Я пошла (к ним). И как он обратно меня ударил, я обратно упала, и опять не помню. Я упала уже без шапки и без всего, без обуви… Я доползла до крылечка, где посидела, и подъехала машина. Машина одна, потом вторая. Я записала номера, сходила взяла ручку… -  об избиении Анна Ефимовна говорит буднично и спокойно. Будто все эмоции уже перегорели.

Потом добавляет:

- Меня бить не нужно. За эти вещи он ответит.

Незадолго до этого происшествия Анна Ефимовна вспоминает, что по ее участку ходили какие-то люди в военной форме. Женщина попросила их уйти, а в ответ услышала ругань и обещание убить, если "скажет хоть еще одно слово".

Подробности жестокого конфликта- в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2018-12-15 11:56:59
А кого еще силовикам бить-то? Разбойники, они и сами могут в репу заехать... а так спокойнее.
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