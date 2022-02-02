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За день 13 тысяч звонков обрушилось на службу оперативной помощи по телефону «122»

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11:05, 03 Февраля 2022
фото: © Николай АЛЕКСАНДРОВ / kp.kg

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За неделю количество обращений в службу «122» выросло в Карелии в три раза, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Ежедневно операторы колл-центра принимают порядка 13 тысяч звонков. Получение результатов теста и вызов врача на дом – наиболее распространенные поводы для обращений.

В колл-центре почти в два раза увеличено количество операторов, расширена площадь рабочих мест, теперь 35 сотрудников размещаются в двух кабинетах.

В качестве волонтеров, кроме студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, к обработке обращений привлечены студенты Петрозаводского педагогического колледжа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2022-02-03 12:42:08
А эти праздники-салютики планируют....
1677
2022-02-03 12:11:45
студенты должны прежде всего учиться - заметил кот
Изя
2022-02-03 12:11:05
Молодцы какие ну прямо альтернатива ЦУРу ))) :)
кир
2022-02-03 11:21:44
Работайте други.
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