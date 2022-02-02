За день 13 тысяч звонков обрушилось на службу оперативной помощи по телефону «122»

За неделю количество обращений в службу «122» выросло в Карелии в три раза, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Ежедневно операторы колл-центра принимают порядка 13 тысяч звонков. Получение результатов теста и вызов врача на дом – наиболее распространенные поводы для обращений.

В колл-центре почти в два раза увеличено количество операторов, расширена площадь рабочих мест, теперь 35 сотрудников размещаются в двух кабинетах.

В качестве волонтеров, кроме студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, к обработке обращений привлечены студенты Петрозаводского педагогического колледжа.