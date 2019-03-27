За день в Петрозаводске горели два мусорных контейнера

Пожары произошли 26 марта на улицах Андропова и Ровио, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.50 на ул. Андропова, у д. 1А произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере. Контейнер поврежден на площади 1 кв м.

В 20.23 на ул. Ровио, у д. 7 горел мусорный контейнер. Поврежден мусор на площади 1 кв. м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.