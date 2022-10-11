За долги по электроэнергии петрозаводчанам перестанут выдавать кредиты

ООО «Энергокомфорт». Карелия» предупреждает: информация о клиентах, имеющих долги за электроэнергию, поступает в «Национальное Бюро Кредитных Историй» (НБКИ) и негативно влияет на досье по кредитам.

К началу ноября 2022 года задолженность петрозаводчан за электричество составила около 100 млн рублей. Причем в числе должников оказались владельцы не только квартир, но и индивидуальных жилых домов.

Ранее неплательщиков в Петрозаводске отключали от электричества, а затем на основании судебного решения в течение 10 суток взыскивали задолженность через Федеральную службу судебных приставов*. Теперь же дополнительно компания имеет право направить информацию о должниках в НБКИ. Данные о наличии долга за электроэнергию ухудшают кредитную историю.

Перед тем, как заемщику одобрить потребительские, ипотечные или автокредиты, к кредитным отчетам НБКИ обращаются российские банки. Заемщикам с низким рейтингом вправе предложить кредиты по повышенной процентной ставке или вовсе отказать в выдаче средств.

«Мы настоятельно рекомендуем оплачивать электроэнергию ежемесячно. Иначе уже со второго месяца просроченного платежа на сумму задолженности начисляются пени. Помимо этого, «Энергокомфорт». Карелия» имеет право отключить клиента от электричества. В таком случае абоненту направляется уведомление с указанием суммы задолженности и даты планируемого отключения. В случае, если до указанной даты долг погашен не будет, в жилье вводится ограничение энергоснабжения. Для того, чтобы вернуть электричество в дом вновь, потребителям придется единоразово погасить всю сумму задолженности и дополнительно оплатить процесс подключения в размере трех тысяч рублей», — обратил внимание петрозаводчан Владимир Фадеев, директор по сбытовой деятельности ООО «Энергокомфорт». Карелия».

Уточнить, есть ли у вас задолженность за электричество можно по телефону колл-центра 8 (8142) 56-04-31 (с 9:00 до 18:00, с понедельника по пятницу), а также через сервис «Личный кабинет» на сайте www.energokomfort-karelia.ru.

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* Согласно федеральному закону № 218 от 31.12.2004 «О кредитных историях»