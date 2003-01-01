За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

Ударил по голове и укусил за бедро: Суоярвский суд вынес приговор зачинщику драки в баре.
Установлено, что находясь в баре на почве личных неприязненных отношений правонарушитель нанес потерпевшему несколько ударов в голову и укусил за бедро.
— Это не послужило поводом для возбуждения уголовного дела, поскольку согласно заключению эксперта, травмы не причинили вреда здоровью, — пояснили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 5000 рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, ранее драка произошла в Петрозаводске. 20 сентября в ночном клубе «Соло» Саиб Акберов поспорил с сотрудницей клуба, она дала ему пощечину, Саиб ответил ударом в лицо. За девушку приехал заступиться ее муж, который был избит Хикметом Мамедовым, подоспевшим на помощь к Саибу Акберову. Сначала Хикмет напал на соперника в клубе, вмешалась охрана. А потом повторил нападение на улице. Вся хронология попала на видео.