За ДТП из-за "убитых" дорог мэрия выплатила водителям 33 млн рублей

В 2017 году автомобилисты карельской столицы отсудили у администрации Петрозаводска 33 млн рублей в качестве возмещения ущерба за ДТП, случившиеся на разбитых трассах.

Жители Петрозаводска продолжают обращаться в суд, желая компенсировать ущерб от дорожных происшествий, возникших в связи с недостатками асфальтобетонного покрытия на территории Петрозаводского городского округа.

Как отмечают в мэрии, в 2017 году объем взыскания денежных средств по искам к администрации, мотивированным попыткой выручить деньги за ущерб после аварий на плохих городских дорогах, снизился.

Так, в прошлом году автомобилистами было взыскано с мэрии 33 млн рублей.

На какую сумму подавали иски, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".