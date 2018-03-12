За ДТП из-за "убитых" дорог мэрия выплатила водителям 33 млн рублей

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В 2017 году автомобилисты карельской столицы отсудили у администрации Петрозаводска 33 млн рублей в качестве возмещения ущерба за ДТП, случившиеся на разбитых трассах.
Жители Петрозаводска продолжают обращаться в суд, желая компенсировать ущерб от дорожных происшествий, возникших в связи с недостатками асфальтобетонного покрытия на территории Петрозаводского городского округа.
Как отмечают в мэрии, в 2017 году объем взыскания денежных средств по искам к администрации, мотивированным попыткой выручить деньги за ущерб после аварий на плохих городских дорогах, снизился.
Так, в прошлом году автомобилистами было взыскано с мэрии 33 млн рублей.
На какую сумму подавали иски, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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