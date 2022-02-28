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За два дня клиенты разместили средства во вкладах Сбера в валюте и рублях на общую сумму более 1 трлн рублей

Новости. Общество
14:31, 03 Марта 2022
фото: © Сбербанк

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За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей.

Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов.

Статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме. Наиболее удобный и быстрый способ открыть вклад — с помощью мобильного приложения
СберБанк Онлайн.

Напомним, в рублях максимальная ставка по вкладу в Сбере составляет 21% на срок от 1 до 3 месяцев. В валюте — 6% на сумму от 1000 долларов.

Данные решения были приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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