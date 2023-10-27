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За два дня мошенники, среди которых был Аликбер, получили от жителей Карелии больше 2,5 млн рублей

Новости. Общество
15:00, 30 Октября 2023
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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За минувшие выходные в полицию поступило больше десяти заявлений от жителей республики, попавшихся на уловку аферистов «звонок из банка».

В полицию продолжают поступать заявления от жителей республики, попавшихся на уловку аферистов «звонок из банка», отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Так, за минувшие выходные в полицию поступило более десяти заявлений от жителей Карелии, пострадавших от дистанционных мошенничеств. Большинство из них были обмануты по схеме «на вас незаконно оформлен кредит», которая на сегодняшний день остается одной из самых популярных.

Самый большой ущерб — более 900 тысяч рублей, был причинен 64-летнему жителю Кондопожского района. Мошенник связался с мужчиной под видом сотрудника полиции и сообщил, что на его имя якобы оформили кредит. Чтобы отменить операцию, пенсионера убедили взять в банке такую же сумму и перевести деньги на посторонний счет. Пенсионер в полиции признался, что раньше слышал о такой уловке преступников, но сам её вовремя не распознал.

В аналогичной ситуации оказалась и 19-летняя жительница Сегежи, которая общалась по телефону как будто бы с сотрудником Центрабанка. В результате девушка перевела 90 тысяч рублей на различные номера телефонов, а  получателями были заявлены Игорь, Владимир, Тихон и Аликбер.

Лже-сотрудники банка и полиции атаковали звонками и жителя карельской столицы. Под предлогом оформления кредитов на имя петрозаводчанина мошенники вынудили мужчину обналичить с кредитной карты 840 тысяч рублей и перевести  на неустановленные счета.

В аналогичной ситуации оказались 73-летний житель Прионежского района, который перевел неизвестным 350 тысяч рублей, и 57-летняя жительница Медвежьегорска — у нее обманом украли 330 тысяч рублей.

По заявлениям потерпевших проводятся проверки, сообщили  в пресс-службе МВД Карелии.

Полиция в очередной раз призывает жителей республики быть бдительными.

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