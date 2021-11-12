За два дня в Петрозаводске от управления отстранили 19 водителей

По информации ГИБДД 10 водителей были пьяны.

За выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции от управления транспортными средствами отстранены 19 водителей: 10 — в состоянии опьянения, 9 не имели права управления.

Водителей, севших за руль нетрезвыми, ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере до 15 тысяч рублей!