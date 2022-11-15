За два года жители Карелии задали власти 130 тысяч вопросов в соцсетях

В 2022 году на основании данных ЦУР принято около 60 управленческих решений

По данным АНО «Диалог» за ноябрь, Карелия снова вошла в число регионов-лидеров по обращениям с соцсетях на 1000 человек. Такой рейтинг составляется ежемесячно, и наша республика регулярно оказывается в топе самых активных регионов. На этот Карелия заняла шестое место в стране по количеству вопросов, которые жители адресуют представителям власти в соцсетях.

«Люди у нас пишут много, они традиционно активны, но косвенно этот показатель означает, что они получают ответы, которые их удовлетворяют», — считает руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова.

Работа с обращениями жителей республики — одна из главных задач Центра управления регионом. За два года ЦУР получил около 130 тысяч сообщений, через систему «Инцидент Менеджмент», которая фиксирует запросы граждан в социальных сетях, а также через платформу обратной связи на «Госуслугах» и портал «Народный контроль». Чаще всего жители Карелии задают вопросы, касающиеся состояния дорог, социального обслуживания и защиты, благоустройства, здравоохранения и Ж. Х. Это помогает выявить системные проблемы и вместе с ответственными органами принять необходимые решения.

— ЦУР — в 2022 году стал важным, необходимым звеном для принятия управленческих решений. Анализ обращений позволяет отслеживать все проблемы практически в режиме реального времени, выявлять болевые точки, и оперативно принимать меры, исходя из потребностей жителей Карелии, — отметил заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике Игорь Корсаков.

Всего в 2022 году на основании данных ЦУР принято около 60 управленческих решений.

Так, в начале этого года в соцсетях появилось множество сообщений от петрозаводчан об очередях из желающих пройти ПЦР-тестирование на Covid-19 и жалоб на высокую стоимость теста — 1700 руб. На основании аналитической справки ЦУР РК было решено открыть пункты экспресс-тестирования, в которых люди могут получить результат за 20 минут, а стоимость составляет всего 200 рублей. Количество жалоб по этой тематике сократилось вдвое

Летом ЦУР выявил массовые жалобы на длительное ожидание поставки уже оплаченного баллонного газа компанией АО «Карелгаз» потребителям, особенно в отдаленных населенных пунктах. Центр управления регионом и АО «Карелгаз» провели разъяснительную компанию и начали регулярно размещать в районных пабликах информацию о поставках газа. В результате с августа число обращений по этой теме в сравнении с июнем-июлем снизилось на 44%.

«2022 год — особенный, были свои коррективы и испытания. Это — начало спецоперации, когда был огромны вал обращений по социально-экономическому блоку. Людей интересовало подорожание и дефицит товаров, отдельным блоком шли вопросы, касающиеся лекарств. Следующей волной был запрос на меры соцподдержки, люди спрашивали, как государство может помочь им лично и предприятиям. Ну, и, конечно, мобилизация, когда особенная нагрузка была и на органы власти, которые давали объективную информацию, и на ЦУР как на посредника», — рассказала Мария Лукьянова в эфире телеканала «Сампо 360».



Так, сентябре одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях стало состояние здоровья мобилизованных. При частичной мобилизации традиционное медосвидетельствование не проводится, так как резервистам уже присвоена категория годности. Оспорить ее можно только на основании медицинских документов. Однако выписка из медкарты в поликлиниках выдавалась в течение месяца, а явится по повестке мобилизованные должны в течение нескольких дней. ЦУР обратился в региональное Министерство здравоохранения, которое приняло решение, что граждане, имеющие на руках повестку из военкомата, могут получить справку в течение часа с момента обращения, а не имеющие повестки — в течение суток.

Чтобы обратиться в Центр управления регионом республики Карелия достаточно оставить свой вопрос в любом открытом паблике или на открытой странице. Сотр

удники ЦУР обработают обращение и перенаправят его ответственной организации — в министерство, ведомство или администрацию. Ответ вы получите на той же площадке, где был задан вопрос.