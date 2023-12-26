За две елки и две березы житель Карелии месяц поработает на государство

Жителя Олонецкого района осудили за незаконную рубку леса и взыскали ущерб.
Прокуратура Олонецкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений.
Было установлено, что подсудимый на территории Олонецкого лесничества около деревни Новинка спилил бензопилой для личных нужд 2 елки и 2 березы. Ущерб от преступных действий составил больше 39 тысяч рублей.
Суд учел позицию гособвинителя, а также мотивы и обстоятельства преступления и приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ.
Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление карельского природоохранного прокурора о взыскании с осужденного суммы ущерба.
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