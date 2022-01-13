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За две первые недели наступившего года автоинспекторы остановили 56 любителей ездить по «встречке»

Новости. Общество
16:11, 13 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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ГИБДД Карелии представили статистику нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, с начала 2022 года.

С начала года автоинспекторы пресекли 56 нарушений водителями, допустившими выезд на полосу встречного движения.

Так, в Кондопожском районе на федеральной дороге «Кола» 60-летний водитель фургона пошел на обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещен дорожным знаком.

В Прионежском районе за аналогичное правонарушение был привлечен 55-летний житель города Петрозаводска.

За выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. За повторный выезд на «встречку» нарушитель может лишиться прав на год.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, обгон на зимней дороге особенно опасен, и призывает водителей не допускать нарушений ПДД и ошибок на дороге, которые могут привести к непоправимым последствиям.

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Комментарии

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бюджет
2022-01-13 16:51:47
Да делайте по две полосы в одном направлении и ни "встречек", ни аварий не будет. Проявите заботу о сохранении людей.
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