За фестивалем «Гиперборея» в Петрозаводске можно наблюдать онлайн

На Онежской набережной установлены онлайн-камеры, которые позволят наблюдать за созданием ледяных и снежных скульптур участниками ХХI международного конкурса «Гиперборея».

На Онежской набережной в Петрозаводске работают видеокамеры компании «Сампо.ру». Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Камеры позволят наблюдать за процессом работы скульпторов в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Гиперборея-2022» торжественно открылся в Петрозаводске. Главной темой конкурса в этом году стала эпоха Петра Великого. Результатом работы скульпторов станут 30 композиций. Имена победителей назовут в субботу, 12 февраля.