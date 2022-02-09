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За фестивалем «Гиперборея» в Петрозаводске можно наблюдать онлайн

Новости. Общество
17:20, 09 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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На Онежской набережной установлены онлайн-камеры, которые позволят наблюдать за созданием ледяных и снежных скульптур участниками ХХI международного конкурса «Гиперборея».

На Онежской набережной в Петрозаводске работают видеокамеры компании «Сампо.ру». Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Камеры позволят наблюдать за процессом работы скульпторов в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Гиперборея-2022» торжественно открылся в Петрозаводске. Главной темой конкурса в этом году стала эпоха Петра Великого. Результатом работы скульпторов станут 30 композиций. Имена победителей назовут в субботу, 12 февраля.

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