За год число производственных травм в Карелии сократилось почти на 3 десятка

В 2022 году общее число случаев травмирования работников на производстве в Карелии составило 156 человек против 185 в 2021 году, сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Благодаря профилактическим мероприятиям и информированию по вопросам безопасности на производстве в Карелии снижается уровень травматизма на рабочих местах. По предварительным данным, в 2022 году общее количество случаев травмирования работников на производстве составило 156 человек против 185 в 2021 году.

Представители Управления приняли участие в 49 комиссиях по расследованию несчастных случаев, произошедших с работниками на предприятиях республики.

Анализ тяжелого травматизма показал, что в 2022 году в республике уменьшилось количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Если в минувшем году произошло 19 тяжелых случаев, в том числе 4 с летальным исходом, то в 2021-ом зафиксирован 21 случай с тяжелыми последствиями, в том числе 7 со смертельным исходом.

Чаще других травмы с тяжелыми последствиями получали сотрудники с большим стажем работы, в возрасте от 40 до 50 лет: 9 человек, что составляет 47% от общего количества тяжелых случаев.

Наиболее высокий уровень производственного травматизма с тяжелыми последствиями в 2022 году отмечен на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности - 6 случаев. При этом, по сравнению с 2021 годом, в организациях строительства количество случаев снизилось на 50%, в сельском и лесном хозяйстве осталось на уровне 2021 года.

Основными причинами тяжелого травматизма по-прежнему остаются: неудовлетворительная организация производства работ; нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; не применение работником средств индивидуальной защиты.

В целях реализации превентивных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма в 2022 году Управлением организованы и проведены 4 заседания Координационного совета по охране труда при правительстве Карелии, куда были приглашены представители предприятий. Так, на одном из заседаний Совета были заслушаны представители работодателей, допустившие в 2021 году случаи травмирования работников. С целью изучения положительного опыта в области охраны труда члены Координационного совета и представители предприятий республики посетили АО «ПКС – водоканал». В ноябре 2023 года выездное заседание Совета пройдет на базе Петрозаводской дистанции электроснабжения.

Чтобы привлечь внимания общественности к проблемам производственного травматизма Управление ежегодно проводит Неделю охраны труда. В прошлом году в мероприятиях приняли участие более 400 организаций, предложивших более 500 мероприятий по вопросам охраны труда. В этом году Управление в рамках Недели охраны труда запланировало провести для студентов техникумов Петрозаводска интеллектуальную викторину по вопросам охраны труда в формате «Квест-игры».

В рамках предстоящей 12-й Недели охраны труда Управление предлагает работодателям республики включить в планы работы предприятий на март и апрель мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний.