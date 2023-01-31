Реклама

В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02

За год число производственных травм в Карелии сократилось почти на 3 десятка

Новости. Общество
15:50, 15 Февраля 2023
фото: © khmnlaw.com

Новости партнеров

В 2022 году общее число случаев травмирования работников на производстве в Карелии составило 156 человек против 185 в 2021 году, сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Благодаря профилактическим мероприятиям и информированию по вопросам безопасности на производстве в Карелии снижается уровень травматизма на рабочих местах. По предварительным данным, в 2022 году общее количество случаев травмирования работников на производстве составило 156 человек против 185 в 2021 году.

Представители Управления приняли участие в 49 комиссиях по расследованию несчастных случаев, произошедших с работниками на предприятиях республики.
Анализ тяжелого травматизма показал, что в 2022 году в республике уменьшилось количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Если в минувшем году произошло 19 тяжелых случаев, в том числе 4 с летальным исходом, то в 2021-ом зафиксирован 21 случай с тяжелыми последствиями, в том числе 7 со смертельным исходом.

Чаще других травмы с тяжелыми последствиями получали сотрудники с большим стажем работы, в возрасте от 40 до 50 лет: 9 человек, что составляет 47% от общего количества тяжелых случаев.

Наиболее высокий уровень производственного травматизма с тяжелыми последствиями в 2022 году отмечен на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности - 6 случаев. При этом, по сравнению с 2021 годом, в организациях строительства количество случаев снизилось на 50%, в сельском и лесном хозяйстве осталось на уровне 2021 года.

Основными причинами тяжелого травматизма по-прежнему остаются: неудовлетворительная организация производства работ; нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; не применение работником средств индивидуальной защиты.

В целях реализации превентивных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма в 2022 году Управлением организованы и проведены 4 заседания Координационного совета по охране труда при правительстве Карелии, куда были приглашены представители предприятий. Так, на одном из заседаний Совета были заслушаны представители работодателей, допустившие в 2021 году случаи травмирования работников. С целью изучения положительного опыта в области охраны труда члены Координационного совета и представители предприятий республики посетили АО «ПКС – водоканал». В ноябре 2023 года выездное заседание Совета пройдет на базе Петрозаводской дистанции электроснабжения.

Чтобы привлечь внимания общественности к проблемам производственного травматизма Управление ежегодно проводит Неделю охраны труда. В прошлом году в мероприятиях приняли участие более 400 организаций, предложивших более 500 мероприятий по вопросам охраны труда. В этом году Управление в рамках Недели охраны труда запланировало провести для студентов техникумов Петрозаводска интеллектуальную викторину по вопросам охраны труда в формате «Квест-игры».

В рамках предстоящей 12-й Недели охраны труда Управление предлагает работодателям республики включить в планы работы предприятий на март и апрель мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2023, 13:12
Глава Карелии распорядился передавать в МВД информацию о «подозрительных» безработных
12.02.2023, 00:10
Даже без кашля: странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией
08.02.2023, 13:42
Главврач районной больницы Карелии, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уехала в зону СВО
12.02.2023, 20:28
Популярный курорт оказался под угрозой закрытия из-за оттока российских туристов
12.02.2023, 10:58
В Шелтозерской сельской администрации Карелии прошли обыски – главу лишили возможности работать
09.02.2023, 19:06
Глава районной администрации Карелии сообщил еще об одном погибшем в зоне СВО

Чтиво

10.02.2023 16:00
Без политики
Серый кардинал сцены
Как работает концертный звукорежиссер в Петрозаводске.
САБАЙТРАВЭЛ – и сэкономил, и заработал, и бизнес построил
08.02.2023 16:00
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.