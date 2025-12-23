За год из «Почты России» уволились около 40 тысяч человек

Основными причинами называют низкий уровень оплаты труда, резко возросшую нагрузку и добавление непрофильных задач, таких как продажа дополнительных товаров и выполнение плановых показателей.

Поданным издания Mash, начинающим сотрудникам в первые месяцы обещают доход в 32–40 тысяч рублей с надбавками, однако фактический заработок зависит от выполнения планов и отработанных часов. В Москве сотрудники пунктов выдачи в среднем получают около 43 тысяч рублей, почтальоны — до 30 тысяч. В регионах зарплаты зачастую не достигают и 25 тысяч рублей.

При этом персонал обязывают продавать дополнительные товары и выполнять строгие планы. Наиболее высокая текучка наблюдается среди начальников отделений, на которых возлагают ответственность за KPI (ключевые показатели эффективности, которые отражают результаты работы компании, отдела или сотрудника в достижении поставленных целей — прим. автора), жалобы клиентов и постоянную ротацию кадров.



В итоге нехватка персонала приводит к сокращению часов работы или временному закрытию отделений. Пользователи службы жалуются на значительные задержки в доставке писем и посылок, ожидание которых иногда растягивается до месяца.



Ситуацию усугубляет конкуренция с маркетплейсами. Клиенты переходят к сервисам быстрой доставки, из-за чего объёмы посылочных отправлений «Почты России», по имеющимся данным Mash, падают на 25–30% в год. Это приводит к невыполнению планов, заморозке премий и стагнации зарплат, что дополнительно стимулирует сотрудников к увольнению.



Руководство компании ситуацию не комментирует.

