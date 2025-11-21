За год команда трассы «Фонтаны» построила 10 деревянных мостиков

Еще один мостик обустроили к трассе «Фонтаны» вблизи школы № 55.

Новую пешеходную переправу построили перед подъемом у развилки на трассе «Фонтаны». Он для жителей микрорайона «Скандинавия» на Древлянке.

— Мостик обеспечивает выход к новой 55 школе. Теперь уроки физкультуры для ребятни на «Фонтанах» стали ближе. Мы тут посчитали наша команда за год сделала 10 мостов: через канавы, на парковке, по лыжной трассе, но еще есть ручьи, где требуется обновить мосты и приложить руки, мы обязательно это сделаем, — сообщили в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.

А в следующую субботу — 29 ноября — на развилке установят большие семейные качели. Всех желающих приглашают на чаепитие.

Ранее дорожники привели в порядок верхнюю парковку трассы. Также на «Фонтанах» уже прошло несколько субботников. Участники убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также начали ремонт «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра.

До открытия фестиваля «Зиние фонтаны» остается меньше месяца. Он откроется 7 декабря. Ранее мы рассказывали, что правила его проведения изменят. В зимний сезон вновь трассу будут укатывать тяжелой техникой. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась, уточнили в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.