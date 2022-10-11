Отдых в Турции для россиян подорожал на 70%

Стоимость отдыха в Турции выросла на 50-70% процентов по сравнению с прошлым годом.

В этом году россияне заплатили за отдых в Турции на 50-70% больше, чем в прошлом, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

В союзе рассказали, что в среднем за год продажи туров в Турцию выросли на 12%. Стоимость авиабилетов к концу года по сравнению с ценами в марте-апреле достигала 120 тысяч рублей, сейчас средняя стоимость билета в Турцию — 30–50 тысяч рублей за рейс туда-обратно.

«Еще один плюс турецкого направления: в условиях ограничения платежей для российских карт туроператоры предлагают туры с полной оплатой в рублях. То есть через оператора можно оплатить в отечественной валюте и отели, и трансфер, и спа-процедуры», — пояснил «Известиям» эксперт.