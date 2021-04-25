За год у 40% больных пневмонией был обнаружен коронавирус

За год из 14195 больных пневмонией у 5938 был обнаружен коронавирус, рассказали в управлении Роспотребнадзора республики.

В период с 19 по 25 апреля в Карелии зарегистрировано 211 случаев заболеваемости пневмонией.

На 25 апреля лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции у 45555 человек, из них дети до 17 лет – 4239 (9,3%), лица старше 65 лет – 7676 (16,9%).

В период с 1 марта 2020 по первичным экстренным извещениям зарегистрировано 14569 внебольничных пневмоний, из них у 14195 человек была взята кровь на анализ и проведено исследование. В 6021 случае этиология внебольничной пневмонии была установлена, из них в 5938 случаях- COVID-19 (98,7%).