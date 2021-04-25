Реклама на сайте
Прислать новость
Названы десять продуктов, продлевающих молодость 2
25.04.2021 19:40
Автомобили в Петрозаводске раскидало по проезжей части после ДТП (ВИДЕО)
Сегодня 14:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО, КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА И «ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРА КУКОЛ
25.04.2021 19:00
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО) 3
Сегодня 06:40
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии 1
Сегодня 10:25
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
Сегодня 11:20

За год у 40% больных пневмонией был обнаружен коронавирус

Новости. Общество
16:56, 26 Апреля 2021
фото: coronavirus-control.ru
Загрузка...

За год из 14195 больных пневмонией у 5938 был обнаружен коронавирус, рассказали в управлении Роспотребнадзора республики.

В период с 19 по 25 апреля в Карелии зарегистрировано 211 случаев заболеваемости пневмонией.

На 25 апреля лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции у 45555 человек, из них дети до 17 лет – 4239 (9,3%), лица старше 65 лет – 7676 (16,9%).

В период с 1 марта 2020 по первичным экстренным извещениям зарегистрировано 14569 внебольничных пневмоний, из них у 14195 человек была взята кровь на анализ и проведено исследование. В 6021 случае этиология внебольничной пневмонии была установлена, из них в 5938 случаях- COVID-19 (98,7%).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:50
Без политики
В Петрозаводске стало солнечно
В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
Сегодня 11:20
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 6
23.04.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»