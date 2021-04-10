За год в Карелии госпитализированы 5600 больных пневмонией, за минувшие сутки – еще 7 человек

Жители Карелии, заболевшие пневмонией, продолжают поступать в больницы, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Смертей больных пневмонией за прошедшие 24 часа в республике не зарегистрировано.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализирован 5601 пациент, 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, отмечают в оперштабе.